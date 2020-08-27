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أمير القصيم يُسلم عددًا من مستفيدي الإسكان التنموي وحداتهم السكنية

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2020-08-27

أمير القصيم يُسلم عددًا من مستفيدي الإسكان التنموي وحداتهم السكنية

متابعات الخليج 365 - واس

سَلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، بالمجلس الرئيسي بالإمارة، بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل , اليوم , عدداً من الأسر في المنطقة وحداتهم السكنية ضمن مشروعات الإسكان التنموي ، التي تأتي امتداداً لجهود برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان بالشراكة مع أكثر من 350 جمعية في جميع مناطق المملكة.

 

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أهمية الشراكة بين الإسكان والجهات الحكومية

وشدد سمو أمير المنطقة على أهمية الشراكة الفاعلة بين وزارة الإسكان والجهات الحكومية الأخرى والشركات الوطنية والمؤسسات التنموية والخيرية في المنطقة لتأمين المساكن الملائمة لأبناء المنطقة وفق معايير واضحة للإجراءات والتنفيذ.
ولفت إلى اهتمام ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للمشروعات التنموية التي تشهدها مدن ومحافظات المملكة كافة ، لتعزيز الاستقرار للأسرة ورفاهيتها وفق برامج رؤية المملكة 2030 لرفع جودة حياة أفراد المجتمع ، مؤكداً أهمية توجيهات القيادة الحكيمة لدعم جميع مبادرات الإسكان تحت مظلة برنامج الإسكان الذي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030 لتوفير السكن الملائم للمواطنين بجميع فئاتهم الاقتصادية ، وبما يلبي احتياجاتهم.

تنسيق جهود الجمعيات الخيرية والتنموية

ودعا سمو الأمير فيصل بن مشعل إلى ضرورة تنسيق الجهود بين الجمعيات الخيرية والتنموية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة كافة لرفع فاعلية وكفاءة أداء المبادرات التنموية في المنطقة لتحقيق النتائج المنشودة منها.

أمير القصيم يسلّم عدداً من الأسر وحداتهم السكنية ضمن مشروعات الإسكان التنموي

وشهد حفل التسليم تكريم الجمعيات الشريكة على جهودها في توفير المساكن الملائمة للأسر الأشد حاجة ضمن شراكة فاعلة مع الإسكان التنموي ، وكذلك تكريم مجموعة من “متطوعات الإسكان” على مستوى المنطقة.
حضر التسليم صاحب السمو الملكي سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز وكيل الفروع والدعم السكني والتعاون الدولي في وزارة الإسكان , ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة القصيم المهندس أحمد المرشد.


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