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جمعية المودة تبدأ التخطيط للاستراتيجية 2021-2024
تحت شعار بطموحنا نقدر
متابعات الخليج 365 - الرياض
دشن مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية المنتخب حديثًا في اجتماعه الأول عن بعد هوية البدء في التخطيط للاستراتيجية الجديدة للأربعة الأعوام القادمة 2024-2021 م تحت شعار ” بطموحنا نقدر “، وذلك بنهاية الاستراتيجية الحالية بحلول نهاية العام 2020م.
وبدأ زهير المرحومي نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع الأول لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين حديثًا للدورة الثانية بالترحيب بأعضاء المجلس واستعراض جدول أعمال الاجتماع التي تأتي في مقدمتها تدشين أعمال بدء الخطة الاستراتيجية الثالثة التي وضع لها شعار ” بطموحنا نقدر ” لتحفيز فريق العمل على ابتكار برامج ومبادرات مميزة يكون له الأثر ويتم إدراجها ضمن الاستراتيجية الجديدة.
جمعية المودة تأخذ الخطوة الأولى
وأوضح المرحومي أن المودة بدأت خطواتها الأولى في صناعة الاستراتيجية الجديدة التي ستستمر لمدة أربعة سنوات للأعوام 2024-2021م، حيث تعاقدت الجمعية مع شركة استشارية متخصصة في التخطيط الاستراتيجي وفق أعلى المعايير المهنية المعروفة عالميًا وبدأت ورش العمل لصناعة استراتيجية يكون في مقدمة أولوياتها مصلحة المستفيد أولًا.
أهداف النظام الأساسي للجمعية
كما أشار إلى أن المجلس اعتمد أهداف النظام الأساسي للجمعية التي عمل على تطويرها فريق عمل المودة بمشاركة أعضاء المجلس تمهيدًا لاعتمادها من أعضاء الجمعية العمومية، وتم هذا التطوير لأن الأهداف التي كانت موجودة لا تواكب التطور الذي طرأ على المودة وحجم التوسع الكبير في المشاريع والمبادرات بالإضافة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لديها اشتراطات محددة في كتابة الأهداف.
التعاون مع منظمة الأسرة العربية
وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة على أهمية التعاون مع منظمة الأسرة العربية؛ وذلك للمشاركة الفاعلة في الملتقيات المتعلقة بالأسرة وتسليط الضوء على قضايا الأسرة وصناعة مبادرات أسرية مشتركة على مستوى الوطن العربي، وناقش المجلس المشاريع الحكومية التي تعمل عليها المودة مع وزارة البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل بالإضافة إلى النقاش في كيفية استثمار الاحتياط النقدي الموجود في جمعية المودة.
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