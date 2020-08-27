شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 1248 مخالفة لقرار العمل تحت أشعة الشمس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):ضبطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 1248 مخالفة لقرار العمل تحت أشعة الشمس .
وأوضحت الوزارة أن المخالفة تمثلت في قيام صاحب العمل بنشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وذلك في الحالات أو الأوقات والفترات المحددة بقرار من الوزير .
وأفادت بأن قيمة المخالفة تصل إلى 3000 ريال وتتعدد بتعدد العمال، داعية للإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على رقم 19911، أو بوابة معا للرصد.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 1248 مخالفة لقرار العمل تحت أشعة الشمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.