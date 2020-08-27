شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 1248 مخالفة لقرار العمل تحت أشعة الشمس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

ضبطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 1248 مخالفة لقرار العمل تحت أشعة الشمس .

وأوضحت الوزارة أن المخالفة تمثلت في قيام صاحب العمل بنشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وذلك في الحالات أو الأوقات والفترات المحددة بقرار من الوزير .

وأفادت بأن قيمة المخالفة تصل إلى 3000 ريال وتتعدد بتعدد العمال، داعية للإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على رقم 19911، أو بوابة معا للرصد.