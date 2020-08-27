شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أمطار الخير في فيفاء ترسم لوحة جميلة في الشوارع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - فيفاء (صدى):شهدت فيفاء في الحد الجنوبي، اليوم الخميس، هطول الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة.
ووثق فيديو هطول الأمطار بكثافة وسقوطها على المنحدرات في فيفاء والطرق المرتفعة في مشهد جمالي.
وشهدت المملكة مؤخرًا هطول الأمطار وهبوب الرياح على مستوى مناطق مختلفة، فيما شهدت مناتج أخرى ارتفاع درجات الحرارة.
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