شكرا لمتابعة خبر عن التعديلات الجديدة لتصنيف الجرائم الموجبة للتوقيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):على خلفية الإعلان عن تعديلات جديدة في تصنيف الجرائم الموجبة للتوقيف، كشفت مصادر قانونية ملامح تلك التعديلات.
وأوضحت المصادر، أنه سيُراعى في التعديلات تقليص حالات الحبس الاحتياطي وتحديدها في مجموعة من الجرائم، مع مراعاة حقوق المتهم، والتأكيد على حق البراءة الأصيلة له، وعدم الجنوح والتوسع في الحبس.
وتضمنت التعديلات مدة الشفاء في حالات الاعتداء على النفس وهي 21 يومًا، كشرط لتوقيف المتهم المعتدي، حيث كانت 15 يومًا في السابق؛ وذلك لتقليل الحبس الاحتياطي.
وأكدت أن جرائم الاعتداء عمدًا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة تكون موجبة للتوقيف الاحتياطي إذا زادت قيمة التالف على 20 ألف ريال، ما لم يتم سداد قيمة التالف، أو يتنازل صاحب الحق الخاص، وفقًا لـ "عكاظ".
كانت هذه تفاصيل خبر التعديلات الجديدة لتصنيف الجرائم الموجبة للتوقيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.