شكرا لمتابعة خبر عن التعديلات الجديدة لتصنيف الجرائم الموجبة للتوقيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

على خلفية الإعلان عن تعديلات جديدة في تصنيف الجرائم الموجبة للتوقيف، كشفت مصادر قانونية ملامح تلك التعديلات.

وأوضحت المصادر، أنه سيُراعى في التعديلات تقليص حالات الحبس الاحتياطي وتحديدها في مجموعة من ‏الجرائم، مع مراعاة حقوق المتهم، والتأكيد على حق البراءة ‏الأصيلة له، وعدم الجنوح والتوسع في الحبس. ‏

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وتضمنت التعديلات مدة الشفاء في حالات الاعتداء على النفس وهي 21 يومًا، كشرط لتوقيف المتهم المعتدي، حيث كانت 15 يومًا في السابق؛ وذلك لتقليل الحبس الاحتياطي.

وأكدت أن جرائم الاعتداء ‏عمدًا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة تكون موجبة للتوقيف الاحتياطي ‏إذا زادت قيمة التالف على 20 ألف ريال، ما لم يتم سداد قيمة ‏التالف، أو يتنازل صاحب الحق الخاص، وفقًا لـ "عكاظ".