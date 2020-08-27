شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: إيقاف العمل الإضافي المرتبط بمواجهة «كورونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت وزارة الصحة قرار بعدم التكليف بالعمل الإضافي المرتبط بأعمال مواجهة فيروس كورونا، لكافة الموظفين سواء على الباب الأول أو برنامج التشغيل الذاتي أو أي بنود أو برامج أخرى وذلك اعتبارا من 1/9/2020، وذلك تزامانا مع حصر حالات الإصابة بالفيروس ومنع تفشيه.

وجاء ذلك في تعميم وجهه وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن بن عبدالله العيبان لمدير عموم الشؤون الصحية بمناطق ومحافظات المملكة بحسب "عكاظ".

وجاء في التعميم أهمية أن تؤدى الأعمال خلال وقت الدوام وتدار جداولها بما يحقق استمرارية الخدمات، وفي حال الحاجة الماسة والضرورية لتكليف بعض العاملين (وفي أضيق نطاق) يتم إرسال طلب بالتكليف إلى لجنة مكافاة العمل الإضافي للتصدي لجائحة فايروس كورونا المشكلة بقرار وزير الصحة في 9 شوال 1441