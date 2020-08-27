شكرا لمتابعة خبر عن كلية الاتصالات بالرياض تدرب منسوبيها كيفية التدريب عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

أقام مركز التدرب الإلكتروني ومصادر التدريب في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض أمس ورشة عمل في تقنيات التدريب عن بعد. حضر الورشة مجموعة من أعضاء هيئة التدريب بالكلية . حيث تم استعراض أفضل التجارب التدريبية وسط تفاعل كبير من الحضور. وذلك على مدار ساعتين.

وأوضح وكيل الكلية للتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي أن هذه الورشة التدريبية تهدف إلى تعريف المشاركين عن المنصة ونشر الوعي حول التعليم الإلكتروني وتمكين المشاركين من استخدام الأدوات بشكل فعال وتعريفهم بكيفية تطبيق الأدوات ضمن الحصة الإلكترونية وتمكينهم من كيفية قياس الأداء إضافة إلى التعريف بالمنصة الاكترونية الخاصة بالتدريب عن بعد و التواصل والمحادثة التفاعلية والممارسة العملية لأدوات المنصة واستراتيجيات وطرائق التدريس والصعوبات والتحديات التي قد تواجه عملية التدريب عن بعد .