شكرا لمتابعة خبر عن بالصور :لجنة شباب الحجره تنظم مبادرة «نقاء» لنظافة المتنزهات والأودية بالمحافظة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):

نظم مجلس شباب منطقة الباحة ممثلاً في اللجنة التنسيقية للشباب بمحافظة الحجرة مساء امس الاربعاء, مبادرة "نقاء ", وذلك ضمن حملة "من أجل الباحة"، بالتعاون مع أمانة الباحة ممثلة في بلدية محافظة الحجرة، ومكتب وزارة البيئة والزراعة والمياه بالحجرة ولجنة التنمية الإجتماعية ، والإدارات الحكومية والامنية وبمشاركة محافظ الحجرة عبدالرحمن منسي عصيدان بمنتزه وادي عليب بمركز الجرين.

وأوضح رئيس اللجنة التنسيقية للشباب بالحجرة مهند السعدي بأن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الاهالي والزوار والمتنزهين باهمية النظافةوالاهتمام بالمتنزهات والأودية ومجاري السيول،

للمساهمة في الحد من التلوث البيئي.

من جهته نوه رئيس مجلس شباب الباحة حازم بن خالد ظهران بأن حملة "من أجل الباحة" أتت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.

واستعداداً لموسم الربيع المقبل بالقطاع التهامي والتجهيز له مبكراً وذلك في إعادة تهيئة وتنظيف المواقع السياحية بالمحافظة .

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