بالأسماء.. صدور قرارات تعيين وتكليف بجامعة جازان

«جباري» وكيلًا لكلية التربية للشؤون الأكاديمية
أصدر رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، اليوم الخميس، عددًا من قرارات التعيين والتكليف، تضمنت تعيين الدكتور عيسى بن محمد قحل عميدًا لشؤون المكتبات، وتعيين الدكتور علي بن محمد جباري وكيلًا لكلية التربية للشؤون الأكاديمية.
كما تم تجديد تكليف الدكتور ناصر بن علي شبير مشرفًا على مركز الأبحاث الطبية ووحدة الوقاية من الإشعاع، وتعيين الدكتور محمد بن ناصر عقيل رئيسًا لقسم تقنيات التعليم بكلية التربية.
إلى ذلك، تضمَّنت القرارات أيضًا تجديد تكليف الدكتورة أماني بنت عبده الصم مساعدة لرئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم لشطر الطالبات، وتجديد تكليف الدكتورة فاطمة بنت محمد الشهابي مساعدة لرئيس قسم القانون العام لشطر الطالبات بكلية الشريعة والقانون.
كما شملت القرارات تكليف الدكتورة يسرى بنت أحمد مظفر مساعدة لرئيس قسم الأحياء بكلية العلوم لشطر الطالبات، وتجديد تكليف المحاضرة نجاة بنت إبراهيم حمدي مساعدة لرئيس قسم العلاج الطبيعي بكلية العلوم الطبية التطبيقية لشطر الطالبات.
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