«المرور» يحدّد ضوابط إفساح الطريق لمركبات الطوارئ.. وغرامة المخالفة

أوضح المرور السعودي أنه عند سماع مركبات الطوارئ والمواكب الرسمية وكان السائق في ملتقى أو تقاطع الطرق وجب عليه أن يبادر على الفور إلى إخلاء مكانه لتأخذ تلك المركبات طريقها دون أدنى إعاقة، وذلك بحسب المادة ٨/٥٤ من نظام المرور، جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين بخصوص ضوابط الإفساح مفاده: «هل تسجل مخالفة في حال لم يتم الإفساح لسيارة المرور؟».

وأشار المرور إلى أنّ قيمة الغرامة المالية لمخالفة عدم إعطاء أفضلية المرور لمركبات المواكب الرسمية أو الطوارئ، تتراوح من 1000 ريال إلى 2000 ريال وفقًا لجدول المخالفات رقم (5)، وقال المرور عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: «فلو كان السائق يقف عند إشارة مرور ضوئية وجب عليه إفساح الطريق بشكل آمن لا يشكل خطرًا عليه وعلى غيره من السائقين لمسافة تمكن سيارة الطوارئ من تجاوز التقاطع مع عدم إتباعها أو تجاوزها أثناء أداء المهمة».

وأكد المرور السعودي أنه «لو أدى هذا الإفساح لها إلى تصوير جهاز الرصد الآلي له فإن الجهة المشغلة للنظام تقوم بمراجعة ذلك قبل التسجيل ولو سجلت عليه مخالفة تجاوز الإشارة فيحق له مراجعة هيئة الفصل في المخالفات المرورية بإدارة المرور بنفس مدينة تسجيل المخالفة وطلب إلغائها إذا ثبت تسجيلها بسبب إفساح الطريق لسيارة طوارئ تسير خلفه».

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