الموارد البشرية تُعدِّد طرق الحصول على شهادة اعتماد المنشآت الاجتماعية

أبرمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في وقت مسبق من شهر أغسطس الجاري، اتفاقية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وشركة دولية بهدف استحداث اعتماد متفق عليه يُسهم في الاعتراف بمنشآت الريادة الاجتماعية والمنشآت ذات الأثر الاجتماعي من خلال تقديم شهادة تُفيد بتحقيق المنشأة المعايير والمتطلبات التي تعدها ضمن المنشآت الاجتماعية.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»؛ المنشآت الاجتماعية إلى زيارة الموقع الرسمي لاعتماد المنشآت الاجتماعية عبر الرابط التالي (من هنا) لتقديم الطلب والاطلاع على المعايير والمتطلبات لإصدار شهادة اعتماد.

فوائد الحصول على شهادة الاعتماد

وعدَّدت مبادرة اعتماد المنشآت الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع التغريدات «تويتر»، أسباب الحصول على شهادة اعتماد منشآت ريادة الأعمال الاجتماعية التي تتمثل في الآتي:

1– تعريف المجتمع بالقيمة والالتزام الاجتماعي لدى المنشآت الاجتماعية والخدمات والمنتجات الريادية.

2– الوصول إلى شبكات الدعم والأدوات والممكنات لمنشآت ريادة الأعمال الاجتماعية.

3– الحصول على فرص أعلى من قبل المستثمرين الاجتماعيين والجهات غير الربحية.

4– توفير التسويق والنشر للمنشآت الحاصلة على الاعتماد.

5– تكوين مجتمع خاص بالشركات الحاصلة على الاعتماد؛ ما يساهم في بناء التحالفات بين هذه المنشآت بعضها وبعض، والاستفادة المتبادلة من تقديم الخدمات.

كما أوضح حساب اعتماد منشآت ريادة الأعمال الاجتماعية، فوائد شهادة الاعتماد التي تعود على المجتمع، مشيرًا إلى أنها تتمثل في:

– حلول تنموية ومستدامة للقضايا الاجتماعية.

– التعرف على خدمات ومنتجات المنشآت الاجتماعية.

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– إيجاد فرص وظيفية لأبناء المجتمع.

مزايا شهادة الاعتماد للمنشآت

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى أن فوائد شهادة اعتماد منشآت ريادة الأعمال الاجتماعية، تتمثل في الآتي:

– إبراز وتمييز مؤسسات الريادة الاجتماعية في المجتمع.

– وثيقة لإثبات القضية المجتمعية لمؤسسات الريادة الاجتماعية أمام العملاء والمستثمرين والجهات المانحة.

– تمكين وتطوير أداء مؤسسات الريادة الاجتماعية من خلال الاستشارات واللقاءات وورش العمل المشتركة.

– تسويق خدمات ومنتجات مؤسسات الريادة الاجتماعية لأفراد المجتمع.

– فرصة الانضمام إلى مجتمع مؤسسات الريادة الاجتماعية وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة.

وأوضحت «اعتماد المنشآت الاجتماعية»، عبر حسابها بموقع «تويتر» أن شهادة الاعتماد تُوفر بيئة حاضنة لكافة الخدمات والمنتجات والمنشآت والشركات المعتمدة، مشيرةً إلى أن هذه البيئة تشكل فرصة لصنع شبكة علاقات مع تجارب مماثلة حققت نجاحًا وتميزًا.

وأشارت اعتماد المنشآت الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى أنه يمكن تقديم طلب جديد للحصول على شهادة اعتماد أو متابعة حالة طلب سابق عبر الرابط التالي (من هنا).

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