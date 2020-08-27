4 ملايين عملية توثيق عدلي خلال عام

وأوضحت وزارة العدل، أن قطاع التوثيق أجرى 3.9 ملايين عملية خلال العام المنصرم 1441، مقابل 3.8 ملايين عملية خلال العام الذي سبقه.
وأرجعت وزارة العدل، ذلك الارتفاع في العمليات، إلى منظومة التحول الرقمي في الوزارة، التي أتاحت كثيرا من الخدمات إلكترونيا، حيث يمكن للمستفيدين إجراؤها من منازلهم عن بعد، اختصارا للوقت والجهد عليهم، وفي نفس الوقت حفاظا على صحتهم وسلامتهم.
وبحسب وزارة العدل، بلغ إجمالي العمليات العقارية لجميع الخدمات في العام المنصرم 873,824 عملية، بارتفاع قدره 16% عن عام 1440، الذي شهد إجراء 751 ألف عملية وبدء مرحلة التحول الرقمي لخدمات التوثيق، وبارتفاع 68% عن عام 1439 الذي شهد إجراء 521 ألف عملية.
وأوضحت الوزارة، أن عمليات انتقال الملكية العقارية (إفراغ، رهن، فك رهن، وهبة) خلال 1441 بلغت أكثر من 452051 عملية، بارتفاع 15%، عن عام 1440، الذي شهد 39370 عملية، فيما بلغ إجمالي عمليات الإفراغ الإلكتروني 8378 عملية، بينما بلغ تحديث الصكوك 132 ألف عملية.
وأشارت الوزارة إلى إجراء نحو 707 آلاف وكالة إلكترونية خلال 1441، وأكثر من مليون وكالة عن طريق كتابات العدل.
واتخذت وزارة العدل خلال الجائحة مجموعة من الخطوات التي تختصر الوقت والجهد على المستفيدين وتحفظ سلامتهم، منها: إتاحة إصدار الوكالات بجميع بنودها إلكترونيًا عبر بوابة ناجز najiz.sa، والإفراغ الإلكتروني أو عبر الاتصال المرئي للعقارات.
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