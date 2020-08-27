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آل شريم يواصل تفقد مدارس محايل

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واصل مدير التعليم بمحايل عسير منصور عبدالله آل شريم جولاته التفقدية على عدد من المدارس بمكاتب التعليم الخارجية للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

ووقف خلال الجولة التي شملت المدارس في مكاتب التعليم في البرك والقحمة والمجاردة وبارق على آلية توزيع المقررات الدراسية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس .

وأشار إلى أن الزيارة تأتي ضمن خطة الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد وتعزيز الجهود الميدانية التعليمية، وتحفيز الكوادر التعليمية والإدارية بما ينعكس إيجاباً على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.

ونوه بجهود مديري مكاتب التعليم في الإعداد والتهيئة والجاهزية بما يسهم في عام دراسي ناجح ومتميز.


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