أمير نجران يفتتح المركز الحضاري ومبنى بلدية بئر عسكر

افتتح أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، الخميس، المركز الحضاري ومبنى بلدية بئر عسكر.

وأوضح أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان، أن مبنى المركز الحضاري يمتد على مساحة 1770 متراً مربعاً وبمساحة إجمالية لكامل الموقع 2300 متر مربع، وبتكلفة إجمالية 5,143,615 ريالاً.

ويتكون المشروع من طابق واحد يحوي بهوا وصالة للعرض وصالة لكبار الزوار وصالة طعام رئيسة ومسرحا رئيسا يتسع لـ230 شخصاً وغرفة تحكم وغرفا لتجهيز الأطقم.

كما يضم المبنى عناصر خارجية عبارة عن مواقف لـ300 سيارة لخدمات المبنى وعدد من أحواض الزراعة وملعب خارجي بمساحة 2400 متر مربع ومدرج يتسع لـ200 شخص.

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وبين أن مبنى البلدية شيّد على مساحة 2288 متراً مربعاً، وبمساحة خارجية للموقع 7200 متر مربع، وبتكلفة إجمالية بلغت 10,050,860 ريالاً.

يتكون المبنى من 3 طوابق ومدخلين رئيسيين ومصعد وعدد من السلالم، ويضم الطابق الأول مكاتب إدارية ومرافق وخدمات، ومسرح يتسع لـ130 شخصاً وصالة لاستقبال المراجعين وأخرى للاجتماعات الرسمية، كما يتكون الطابق الأول والثاني من عدة مكاتب إدارية تتسع لـ45 موظفاً، كما يحوي المبنى من الخارج مظلات لمواقف السيارات بما يعادل 40 موقفاً لخدمات موظفي المبنى و50 موقفاً لخدمات المراجعين، إضافة إلى عدد من المسطحات وأحواض الزراعة.

وفي ختام التدشين تسلم أمير نجران هدية تذكارية من أمين المنطقة بهذه المناسبة.