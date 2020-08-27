إيقاف تعديات على أراض حكومية بالحريضة

أوقفت لجنة التعديات بمركز الحريضة التابع لمحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير تعديات على مساحة 60000 متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع في عدد من المواقع التابعة للمركز.

وبين رئيس بلدية الساحل علي سعيد جلبان، أن آليات البلدية أزالت الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المعتدين، ما استوجب إزالة التعديات على الفور.