إزالة تعديات على جنبات طريق السديرة

أزالت أمانة الطائف، ممثلة في بلدية جنوب الطائف الفرعية، تعديات عشوائية غير نظامية أقيمت على أراض بيضاء على جنبات طريق السديرة جنوب الطائف، بهدف استغلالها من قبل بعض ضعاف النفوس لتحويلها لملكيات خاصة دون مسوغ نظامي.

ورصدت فرق التعديات بالفرع البلدي ولجنة التعديات بجنوب الطائف أشكالا من الإحداثات تمثلت في إقامة استراحة سكنية وأحواش من البلك وإشغالات مختلفة، مما استدعى التحري عنها والتأكد من ملكيتها، ومدى توفر رخص نظامية للإنشاءات المقامة.

وأزالت الفرق الميدانية التعديات عقب ثبوت عدم ملكية الأراضي للمحدثين، حيث تم إزالة التعدي وطمس معالمه.

وأوضحت أمانة الطائف أن التعدي على الأراضي الحكومية البيضاء أو الاستفادة منها دون مسوغ نظامي أمر مخالف للأنظمة والتعليمات، وتقوم الإدارات المختصة بالأمانة بالقضاء عليها بالتنسيق مع الجهات الأمنية ولجان التعديات، حيث تتابع فرق العمل الميدانية بالبلديات الفرعية الوقوف على التعديات، وتتعامل معها بشكل فوري، مشيرة إلى أن التعديات على الأراضي البيضاء وبالمواقع المخصصة للمشاريع التنموية لها النصيب الأكبر من نسبة التعديات، وتهدف إلى استغلال تلك الأراضي للمنفعة الشخصية وتحقيق أرباح سريعة بمخالفة الأنظمة.