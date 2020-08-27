14 حديقة جديدة خلال 6 أشهر لأنسنة الأحساء

وأكد العوفي، أنه جرى مشاركة المجتمع المحلي في تحديد المواقع بالأحياء، كما تضمنت مشروعين آخرين، هما: حفر آبار وخزانات ري للمزروعات، وإعداد دراسات وتصاميم شبكة الري الرئيسة لاستخدام المياه المعالجة وربطها بنظام سكادا عبر شبكة ري أوتوماتيكية مرتبطة بالتحكم المركزي في الأمانة.
وتشتمل الحدائق على:
• مساحة للألعاب الرياضية.
• مساحة لرياضة المشي.
• مساحة مظللة لألعاب الأطفال.
• مراعاة حركة واحتياجات ذوي الإعاقة.
• إنشاء نوافير مائية.
• زراعة الأشجار والمسطحات الخضراء.
• إنشاء دورات مياه عامة.
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