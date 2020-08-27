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14 حديقة جديدة خلال 6 أشهر لأنسنة الأحساء

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كشف وكيل أمانة الأحساء للمشاريع المهندس هشام العوفي، عن استحداث 14 حديقة وساحة بلدية في مدن وقرى «حاضرة» المحافظة خلال الـ6 أشهر المقبلة، بإجمالي مساحة 65 ألف متر مربع، بينها 8 حدائق خلال الـ90 يوماً المقبلة، في كل من: الكوت وسط الهفوف التاريخي، حي الفيصل، حي اليرموك، طريق الملك عبدالله الضلع الشرقي، حي الشروفية، الطرف، حي البستان، وذلك ضمن مشاريع أنسنة المدن، الهادفة إلى تعزيز البعد الإنساني بالمدينة، وخلق بيئة ملائمة للسكان ومرتادي المواقع العامة وزيادة الغطاء النباتي، ورفع معدل نصيب الفرد من المسطحات الخضراء.

وأكد العوفي، أنه جرى مشاركة المجتمع المحلي في تحديد المواقع بالأحياء، كما تضمنت مشروعين آخرين، هما: حفر آبار وخزانات ري للمزروعات، وإعداد دراسات وتصاميم شبكة الري الرئيسة لاستخدام المياه المعالجة وربطها بنظام سكادا عبر شبكة ري أوتوماتيكية مرتبطة بالتحكم المركزي في الأمانة.

وتشتمل الحدائق على:

• مساحة للألعاب .

• مساحة لرياضة المشي.

• مساحة مظللة لألعاب الأطفال.

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• مراعاة حركة واحتياجات ذوي الإعاقة.

• إنشاء نوافير مائية.

• زراعة الأشجار والمسطحات الخضراء.

• إنشاء دورات مياه عامة.


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