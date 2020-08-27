السعودية اليوم / جامعة طيبة تُكمل استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الأول "عن بعد"



المدينة المنورة 08 محرم 1442هـ الموافق 27 أغسطس 2020م واس

أكملت جامعة طيبة استعداداتها وجاهزيتها لبدء الفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ في جميع المراحل الدراسة في الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا.

وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني بعد جولته اليوم لتفقد كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وجاهزية المعامل والقاعات وأروقة الجامعة وممراتها واستعدادات عمادة التعليم الالكتروني لعودة الطلبة الى القاعات الافتراضية، أن الجامعة ومنذ قررت الوزارة إكمال التعليم عن بعد لمدة سبعة أسابيع في الفصل الدراسي الأول وهي تتابع تجهيز كل ما يخص نجاح العملية التعليمية عن بعد خصوصاً بعد نجاح تجربة إنهاء الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي.

وأكد الدكتور السراني أن الجامعة عملت على تجهيز الكليات والمعامل وفق الاحترازات الوقائية فيما يخص حضور طلبة التخصصات العملية، كما وفرت عدداً من القنوات لتلقي الاستفسارات والاقتراحات وحل المشكلات وبخاصة للطلبة المستجددين كما أعدت منصة للخدمة توفر العديد من الخدمات للطلبة، ما يغني الطلبة عن الحضور للجامعة.

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16:14ت م

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