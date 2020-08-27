السعودية اليوم / السودان تسجل 37 إصابة جديدة بكورونا



الخرطوم 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

سجلت السودان خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية 37 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة السودانية فى بيان صادر عنها اليوم، إلى ارتفاع الاصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 13045 إصابة متضمنة 823 حالة وفاة و 6594 حالة تعافٍ.

//انتهى//

16:14ت م

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الخرطوم 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسسجلت السودان خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" ، و 4 حالات وفاة و 37 حالة تعافٍ.وأشارت وزارة الصحة السودانية فى بيان صادر عنها اليوم، إلى ارتفاع الاصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 13045 إصابة متضمنة 823 حالة وفاة و 6594 حالة تعافٍ.//انتهى//16:14ت م0148

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