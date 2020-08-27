السعودية اليوم / انخفاض معدل الإصابات الأسبوعي بفيروس كورونا في إنجلترا



لندن 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

كشفت بيانات حديثة في إنجلترا اليوم عن انخفاض معدل الإصابات الأسبوعي بفيروس

ووفقاً لبيانات برنامج الفحص والتعقب الحكومي التي نًشرت اليوم، سجلت إنجلترا 6115 إصابة جديدة بالمرض خلال الفترة من 13 – 19 أغسطس، متراجعة بنسبة 8 % مقارنة مع بيانات الأسبوع السابق.

// انتهى //

16:10ت م

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لندن 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسكشفت بيانات حديثة في إنجلترا اليوم عن انخفاض معدل الإصابات الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد لأول مرة منذ شهر يوليو الماضي.ووفقاً لبيانات برنامج الفحص والتعقب الحكومي التي نًشرت اليوم، سجلت إنجلترا 6115 إصابة جديدة بالمرض خلال الفترة من 13 – 19 أغسطس، متراجعة بنسبة 8 % مقارنة مع بيانات الأسبوع السابق.// انتهى //16:10ت م0147

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