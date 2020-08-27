السعودية اليوم / "شوؤن الحرمين" تناقش أبرز الأنظمة المستخدمة في مجال قياس المؤشرات



مكة المكرمة 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

عقدت وكالة التخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية برئاسة شوؤن الحرمين بالتعاون مع وكالة الترجمة والشؤون التقنية ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات اجتماعاً -عبر الاتصال المرئي- لمناقشة أبرز الأنظمة المستخدمة في مجال قياس المؤشرات ومتابعة الخطط الإستراتيجية والمبادرات التحولية الرقمية مع عدد من الشركات المحلية والدولية للبحث عن أفضل الحلول الرقمية التي تضمن رفع كفاءة الأعمال وجودة الخدمات الرقمية المقدمة, والمتزامنة مع انطلاق مشاريع الخطة الإستراتيجية (2024) التي أطلقها معالي الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأكد وكيل الرئيس العام للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية نايف المطرفي, أن مثل هذه الأنظمة تسهم بشكل كبير في استشراف مستقبل الرئاسة وتحديد الأهداف والاستفادة من الموارد المتاحة وتخطي التحديات سواء الداخلية أو الخارجية والتعامل المرن مع العوامل المتغيرة مع توفير جميع احتياجات قاصدي الحرمين الشريفين وتحقيق أعلى درجات الرضا وتوفير البيئة المثالية.

فيما بين مساعد المدير العام للإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس رامي الثبيتي أن التوظيف الأمثل لتقنية المعلومات والاتصالات وتفعيل التطبيقات الذكية يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتحول الرقمي تحت شعار "رئاسة ذكية".

// انتهى //

16:09ت م

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