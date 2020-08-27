السعودية اليوم / فلسطين تسجل 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية ، 6 حالات وفاة، و622 إصابة جديدة بفيروس "

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن محافظة الخليل سجلت أعلى عدد من الإصابات بلغ 265، فيما سجلت محافظة القدس 139 حالة إصابة.

// انتهى //

16:07ت م

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رام الله 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية ، 6 حالات وفاة، و622 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد، وتعافي 325 مُصاباً.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن محافظة الخليل سجلت أعلى عدد من الإصابات بلغ 265، فيما سجلت محافظة القدس 139 حالة إصابة.// انتهى //16:07ت م0144

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