اقتصادي / سمو أمير القصيم يدشن 8 مخططات سكنية توفّر 5 آلاف أرض بقيمة تجاوزت 209 ملايين ريال بالمنطقة بحضور وزير الإسكان



بريدة 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في الإمارة بمدينة بريدة , بحضور معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ,اليوم ، 8 مخططات للأراضي السكنية ضمن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان بقيمة تجاوزت 209 ملايين ريال ، توفّر 4961 أرضاً سكنية ضمن بيئة مُتكاملة البنية التحتية والأساسية ، وتتوزع في مختلف محافظات ومراكز المنطقة.

ونوّه سموه بما تتلقاه وزارة الإسكان من دعم سخي من قبل حكومتنا الرشيدة, مشيداً بدور وزارة الإسكان في توفير المشروعات والمخططات السكنية المتكاملة على مستوى المنطقة ، وغيرها من الحلول والخيارات السكنية المتنوعة التي تتناسب مع مختلف الفئات ، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على تسهيل الخدمات كافة على المواطنين بما يسهم في تعزيز استقرارهم وتلبية احتياجاتهم ، مشيراً إلى أن افتتاح هذه المخططات يأتي امتداداً للعديد من المشروعات التنموية التي تشهدها المنطقة ، وتصبّ في خدمة أبنائها وأهاليها.

وثمّن معالي وزير الإسكان من جانبه ، الاهتمام الذي تجده مشروعات ومخططات وزارة الإسكان من سمو أمير المنطقة وتذليل العقبات كافة ، سعياً لإنجازها وتوفيرها للمواطنين ، بما يسهم في تسهيل تملّكهم وتحقيق مستهدفات "برنامج الإسكان" أحد برامج رؤية المملكة 2030، مؤكداً استمرارية ضخ المزيد من الخيارات السكنية المتنوعة لخدمة جميع المستفيدين من برنامج "سكني".

وشملت المخططات الثمانية التي دُشنت ، مخطط متنزه روضان في "بريدة" ويوفّر 438 أرضاً، ومخطط آفاق الصفا في "عنيزة" بعدد 1108 أراضي ، ومخطط شروق عنيزة بعدد 1116 أرضاً ، ومخطط بساتين البكيرية ويوفّر 583 أرضاً ، ومخطط زهرة البكيرية ويوفر عدد 389 أرضاً ، ومخطط جنان الخبراء في محافظة رياض الخبراء بعدد 418 أرضاً ، ومخطط معين المذنب في محافظة المذنب ويوفّر 371 أرضاً ، ومخطط ربوع الأسياح في الأسياح ويوفّر 538 أرضًا.

يذكر أن هذه المخططات من الأراضي السكنية أحد الخيارات المتنوعة التي يوفّرها برنامج "سكني"، بالإضافة إلى الخيارات الأخرى التي تشمل إمكانية شراء الوحدات الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم بنسبة تصل إلى 100%، إلى جانب التسهيلات والخدمات الإضافية المتاحة عبر تطبيق سكني، مثل إصدار شهادات تحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والاستحقاق الفوري وغيرها.

حضر التدشين صاحب السمو الملكي سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز وكيل الفروع والدعم السكني والتعاون الدولي في وزارة الإسكان , ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي , ومدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة القصيم المهندس أحمد المرشد.

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16:05ت م

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