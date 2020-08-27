السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل يوجه بتشكيل فريق عمل لقياس أداء خدمات الأجهزة الحكومية المقدمة لسكان المنطقة



جدة 08 محرم 1442 هـالموافق 27 أغسطس 2020 م واس

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة,بتشكيل فريق عمل من مجلس المنطقة والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية لإعداد تقارير دورية عن الخدمات العامة المقدمة لسكان محافظات المنطقة.

ويأتي تشكيل الفريق لتقييم أداء الخدمات العامة المقدمة للسكان ومدى كفايتها وزيادة حجمها بما يتماشى وحاجة المستفيدين.

// انتهى //

16:00ت م

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