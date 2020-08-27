السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يتفقد مركزي القيصومة والصفيري



حفر الباطن 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس

تفقد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن أمس, مركز الصفيري ومركز القيصومة، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمتابعة كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته والوصول إليهم في أماكنهم وبحث كل المتطلبات التنموية وتحقيقها.

وكان في استقبال سموه عند وصوله، روؤساء المراكز وعدد من وجهاء المراكز والمواطنين, واستمع سموه لشرح مفصل عن الاحتياجات والمطالبات التي تهم أهالي المراكز من الخدمات والمشروعات التنموية الحالية والمستقبلية.

وأكد سموه خلال لقائه المواطنين مواصلة العمل بما يخدم طموحات القيادة الحكيمة وتطلعاتها.

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15:41ت م

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