شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث العلاقات مع رئيس الوزراء العراقي والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان :"سعدت اليوم بزيارة العراق هذا البلد الذي تجمعنا به روابط عميقة اخذت من التاريخ رسوخاً ومن المستقبل طموحاً.. حيث تناولت مع دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العلاقات الثنائية التي تنمو باضطراد والتحديات المشتركة كما نقلت له تحيات قيادة المملكة وتمنياتها الطيبة للشعب العراقي الشقيق

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