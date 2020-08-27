شكرا لقرائتكم خبر عن "مسام" ينتزع 1,257 لغمًا حوثياً في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير اليمن من الألغام ، خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس 2020م، من انتزاع 1,257 لغمًا منها 31 لغمًا مضادة للأفراد، و 299 لغما مضادة للدبابات، و 925 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 180,955 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.