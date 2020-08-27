شكرا لقرائتكم خبر عن السفير بلبنان والأمين المساعد للجامعة العربية يبحثان المستجدات المحلية والان نبدء بالتفاصيل

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري اليوم في بيروت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس المركز العربي للأبحاث القانونية والقضائية السفير عبد الرحمن الصلح. وجرى خلال اللقاء البحث في مجمل المستجدات المحلية والإقليمية بالإضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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