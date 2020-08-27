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فيصل بن فرحان: العلاقات السعودية العراقية أخذت من التاريخ رسوخاً ومن المستقبل طموحاً
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن العلاقات السعودية العراقية راسخة وطموحة، مشيرًا تطلع القيادات والشعبين في البلدين لمزيد من التعاون.
وقال وزير الخارجية: سعدت اليوم بزيارة العراق هذا البلد الذي تجمعنا به روابط عميقة أخذت من التاريخ رسوخاً ومن المستقبل طموحاً.. حيث تناولت مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العلاقات الثنائية التي تنمو باضطراد والتحديات المشتركة كما نقلت له تحيات قيادة المملكة وتمنياتها الطيبة للشعب العراقي الشقيق
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