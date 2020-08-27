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2020-08-27 خالد الفيصل يوجه بتشكيل فريق عمل لقياس أداء الأجهزة الحكومية Advertisements متابعات الخليج 365 - واس وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة,بتشكيل فريق عمل من مجلس المنطقة والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية لإعداد تقارير دورية عن الخدمات العامة المقدمة لسكان محافظات المنطقة.

ويأتي تشكيل الفريق لتقييم أداء الخدمات العامة المقدمة للسكان ومدى كفايتها وزيادة حجمها بما يتماشى وحاجة المستفيدين.

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