جامعة الملك خالد تستبق العام الجامعي بمنظومة خدمات إلكترونية

متابعات الخليج 365 - الرياض

استكملت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل بث الجداول الدراسية للطلبة والطالبات وذلك بالتنسيق مع كليات الجامعة، بعد تثبيت قبول أكثر من 12 ألف طالب وطالبة في درجتي الدبلوم والبكالوريوس لهذا العام إضافة إلى طلاب وطالبات الدفعات السابقة بالجامعة.

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جامعة الملك خالد توفر الخدمات لطلابها

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أن العمادة حرصت على نشر الوعي بين طلابها المستجدين من خلال تعريفهم بالمرحلة الجامعية وتوفير كل الأدلة التي تسهم في تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الأكاديمية وغير الأكاديمية وتوفير الخدمات الإلكترونية وطريقة استخدامها والتفاعل معها وعقد لقاءات مفتوحة لهم للإجابة على تساؤلاتهم.

الإرشاد الأكاديمي

وأكد القرني أن دور العمادة لا يقتصر على القبول والتسجيل فقط، بل هناك برامج كثيرة أعدت من أجل الطالب المستجد خصوصًا والطلاب عامة طيلة فترة دراستهم منذ قبولهم إلى حين تخرجهم، وأوضح القرني أن من هذه البرامج برنامج “الملتقى الإلكتروني” لجميع طلاب وطالبات الجامعة بما في ذلك المستجدون والذي يهدف إلى توعية الطلاب بأنظمة الجامعة.

يأتي ذلك إضافة إلى برنامج “الإرشاد الأكاديمي” الذي أطلقته العمادة مؤخرًا، والذي يهتم بالطلاب والطالبات وتوضيح مستوياتهم الدراسية من خلال النطاقات الأكاديمية وتسهيل تواصلهم مع مرشديهم الأكاديميين من بداية التحاقهم بالجامعة إلى حين تخرجهم، ومساعدة الطلاب على بحث أسباب الإخفاق ومعالجتها، إضافة إلى خدمة الآيبان التي دشنتها العمادة مؤخرًا، وهي خدمة متكاملة لبث المكافآت في الحسابات الشخصية لطلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس وعمل المعالجات الخاصة بها بشكل إلكتروني دون الحاجة لمراجعة العمادة.