نائب أمير مكة يناقش خطة تطوير البنى التحتية وتنظيم الأحياء العشوائية

2020-08-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً لمناقشة تطوير البنى التحتية وتنظيم الأحياء العشوائية بمحافظة جدة.

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فتح الطرق وتوسعة الشوارع

وخلال الاجتماع الذي حضره مسؤولو الجهات الخدمية في المنطقة، اطلع الأمير بدر بن سلطان على خطط أمانة جدة تنظيم الأحياء العشوائية في المحافظة، وذلك بهدف إعادة تخطيط هذه الأحياء وتنظيمها بشكل حضاري، بالإضافة إلى فتح الطرق وتوسعة الشوارع وصولا لتوفير خدمات أفضل للسكان.

إزالة العقارات المخالفة

يُشار إلى أنه بتوجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ومتابعة سمو نائبه، فقد تمت إزالة 215 عقاراً شعبياً في حي السلامة بجدة من أجل معالجة الأخطار التي تشكلها هذه العقارات على السكان.

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