- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم نائب أمير مكة يناقش خطة تطوير البنى التحتية وتنظيم الأحياء العشوائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
نائب أمير مكة يناقش خطة تطوير البنى التحتية وتنظيم الأحياء العشوائية
توصيات بفتح الطرق وتوسعة الشوارع لتوفير خدمات أفضل
متابعات الخليج 365 - الرياض
رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً لمناقشة تطوير البنى التحتية وتنظيم الأحياء العشوائية بمحافظة جدة.
فتح الطرق وتوسعة الشوارع
وخلال الاجتماع الذي حضره مسؤولو الجهات الخدمية في المنطقة، اطلع الأمير بدر بن سلطان على خطط أمانة جدة تنظيم الأحياء العشوائية في المحافظة، وذلك بهدف إعادة تخطيط هذه الأحياء وتنظيمها بشكل حضاري، بالإضافة إلى فتح الطرق وتوسعة الشوارع وصولا لتوفير خدمات أفضل للسكان.
إزالة العقارات المخالفة
يُشار إلى أنه بتوجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ومتابعة سمو نائبه، فقد تمت إزالة 215 عقاراً شعبياً في حي السلامة بجدة من أجل معالجة الأخطار التي تشكلها هذه العقارات على السكان.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير مكة يناقش خطة تطوير البنى التحتية وتنظيم الأحياء العشوائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.