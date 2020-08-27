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الأرصاد تحذر من الأمطار الرعدية من الجمعة حتى الاثنين
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على المملكة بدءاً من يوم الغد وحتى الجمعة المقبلة.
الأمطار تستمر حتى الجمعة
وقالت الأرصاد في بيان لها: تشير التوقعات الأولية من مخرجات النماذج العددية التي تم تطويرها مؤخراً ضمن الخطط التطويرية لخدمات الأرصاد بالمركز الوطني للأرصاد بمشيئة الله إلى تهيأ الفرصة لهطول الأمطار الرعدية على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الرياض والشرقية ومنطقة نجران، واستمرار الفرصة على مرتفعات منطقتي عسير وجازان بدءاً من يوم غدٍ الجمعة إلى يوم الاثنين المقبل.
حالة الطقس اليوم
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جازان) فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة).
حركة الرياح السطحية
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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