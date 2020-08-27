تقني حائل ينهي قبول أكثر من 2800 متدرب ومتدربة

2020-08-27

متابعات الخليج 365 - واس

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أنهت الكليات التقنية للبنين والبنات بحائل وفروعها بالمحافظات، والمعاهد الصناعية الثانوية، ومعهد التدريب في سجن حائل إجراءات القبول الإلكتروني للمتقدمين والمتقدمات للفصل التدريبي الأول لعام 1442 هـ البالغ عددهم أكثر من 2800 متدرب ومتدربة، وذلك في مختلف التخصصات التقنية والمهنية المتاحة في المنشآت التدريبية بالمنطقة لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس.

جاهزية المنشآت في تقني حائل

وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل المهندس مشعل بن سعود التميمي جاهزية المنشآت التدريبية والتزامها بالتدابير الوقائية لخلق بيئة تدريبية آمنة لعودة المتدربين والمتدربات خلال الأسبوع القادم، داعياً المقبولين والمقبولات المستجدين بالالتزام وحضور أيام التهيئة والاستفادة من جميع العروض والأشروحات التي تقدمها المنشآت التدريبية عن الخدمات وآليات التدريب عن بُعد لإكمال مسيرتهم التدريبية ومعرفة الأنظمة واللوائح المتبعة المطبقة في المنشآت التدريبية.

نتائج القبول للفصل التدريبي الأول

وأشار المهندس التميمي إلى أن ما تحقق من مؤشرات متميزة لنتائج القبول لهذا الفصل التدريبي الأول في ظل هذه الظروف الاستثنائية لمواجهة فايروس كورونا وسرعة إيجاد البدائل للتأقلم مع الإجراءات والتنظيمات التي تحد من انتشار الوباء جاء من متابعة وحرص معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ، واعتماده للأدلة الإسترشادية وآليات التدريب عن بُعد.

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