وفاة الممثل السعودي محمد حمزة

توفي الممثل السعودي الشهير محمد حمزه عن عمر يناهز 87 عام يوم الاربعاء بعد مسيرة حافلة بالكثير من الأعمال الدرامية العربية والخليجية الناجحة حيث لم يكن محمد حمزه مجرد ممثل يشارك في الأعمال ولكنه دائما كان له أدوار البطولة ومن أهم أعماله مسلسل ليلة هروب سنة 1989 و مسلسل أهل البلد في عام 2013 كما شارك في مسلسل الزير سالم.

ونعى مجموعة كبيرة من النقاد والفنانين والصحفيين الفقيد مذكرين بعدد كبير من الأعمال الدرامية العالقة في أذهان المشاهد في الوطن العربي حيث غرد الصحفي بسام فتيني على تويتر أن الدراما السعودية فقدت واحد من روادها برحيله كما غرد عبد المجيد الرهيدي الممثل الشاب السعودي الممثل السعودي القدير محمد حمزة توفي اليوم اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين.

تاريخ الفنان محمد حمزة

كان الفنان محمد حمزه من جيل تمكن من تشكيل الفن مع وائل لؤي واعطي للدراما المحلية نكهة خاصة بلغت النجاح والانتشار والتألق في الكثير من الأعمال التي إلى الآن خالدة في أذهان الناس رغم مرور فترة طويلة عليها فلا يمكن تذكر الدراما المحلية إلا وتذكر أعمال مثل أصابع الزمن وقصر فوق الرمال و دموع الرجال والعديد من الأعمال الأخرى التي انتشرت وذاع صيتها عربيا وخليجيا.

وبدأت مسيرة الفنان السعودي محمد حمزة بداية الثمانينات إلى المسلسل الأخير الذي شارك فيه عام 2013 أهل البلد لتنتهي مسيرة حافلة بالنجاح والشهرة إلى أن وافته المنية يوم الأربعاء.