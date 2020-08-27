إيداع مبالغ المساعدات المقطوعة للمستفيدين بالسعودية لشهر محرم 1442

اعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية إيداع المساعدات المقطوعة للضمان الاجتماعي بعد أن يتم تنفيذ عملية التحديث لبيانات الأشخاص المستفيدين وبعد الاطلاع والدراسة من جانب الوزارة كما أعلنت أن صرف المساعدات المقطوعة سوف يتم خلال الايام القادمة حيث يتم صرف المبالغ للمساعدات المقطوعة بعد التأكد من توافق الأشخاص المستفيدين مع الشروط والاحكام المطلوبة وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوزارة.

شروط المساعدات المقطوعة

يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط في الشخص الذى يبحث عن الحصول على المساعدات المقطوعة وهي:

إن يكون الشخص سعودي الجنسية ومتزوج من مواطنة سعودية

إن يكون الشخص مقيم بصورة كاملة داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون عمر الشخص يزيد عن 35 سنة

لا يمتلك سجل تجاري.

لا يمتلك أراضي زراعية.

لا يتخطى دخله 3000 ريال إذا كان أعزب أما إذا كان متزوج لا يتخطى 8680 ريال.

إن يكون شيخ يتخطى 60 عام.

النساء المطلقات والأرامل.

طريقة التسجيل في المساعدات المقطوعة

يمكن للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية التسجيل في المساعدات المقطوعة عن طريق رابط وزارة العمل والتضامن الاجتماعي السعودي واتباع الخطوات الأتية