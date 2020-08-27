إيداع مبالغ المساعدات المقطوعة للمستفيدين بالسعودية لشهر محرم 1442

اعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية إيداع المساعدات المقطوعة للضمان الاجتماعي بعد أن يتم تنفيذ عملية التحديث لبيانات الأشخاص المستفيدين وبعد الاطلاع والدراسة من جانب الوزارة كما أعلنت أن صرف المساعدات المقطوعة سوف يتم خلال الايام القادمة حيث يتم صرف المبالغ للمساعدات المقطوعة بعد التأكد من توافق الأشخاص المستفيدين مع الشروط والاحكام المطلوبة وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوزارة.
شروط المساعدات المقطوعة
يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط في الشخص الذى يبحث عن الحصول على المساعدات المقطوعة وهي:
- إن يكون الشخص سعودي الجنسية ومتزوج من مواطنة سعودية
- إن يكون الشخص مقيم بصورة كاملة داخل المملكة العربية السعودية.
- يجب أن يكون عمر الشخص يزيد عن 35 سنة
- لا يمتلك سجل تجاري.
- لا يمتلك أراضي زراعية.
- لا يتخطى دخله 3000 ريال إذا كان أعزب أما إذا كان متزوج لا يتخطى 8680 ريال.
- إن يكون شيخ يتخطى 60 عام.
- النساء المطلقات والأرامل.
طريقة التسجيل في المساعدات المقطوعة
يمكن للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية التسجيل في المساعدات المقطوعة عن طريق رابط وزارة العمل والتضامن الاجتماعي السعودي واتباع الخطوات الأتية
- الدخول على رابط الموقع الالكتروني والتسجيل.
- كتابه البيانات من رقم البطاقة وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف المحمول وكلمة المرور وكتابة رمز التحقق.
- في الأسفل يجب ان ننقر على علامة التعهد ثم النقر على تسجيل.
- ادخل الرمز الذي يتم إرساله عبر الهاتف الجوال ثم النقر على تأكيد.
- سوف تظهر صفحة يكتب فيها البيانات الكاملة يتم ملئ الخانات الفارغة.
- كتابة الاسم بالكامل والسكن والوظيفة والحالة التعليمية والجنس والدخل الشهري ومدى القدرة على العمل.
- يجب كتابه العنوان بصورة تفصيلية والعنوان البريدي إلى جانب كتابة جميع وسائل التواصل سواء رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني إذا وجد.
- كتابة تفاصيل بيانات الحساب البنكي وتأكيد رقم الحساب.
- التأكد من الموافقة على شروط الوزارة كاملة.