محمد نور يعلن رغبته في رئاسة الاتحاد

من خلال تصريحات لقناة العربية أكد محمد نور نجم الاتحاد السابق عن رغبته في تولي منصب رئيس نادي الاتحاد خلال الفترة القادمة وأكد على أنه متابع بشكل قوي لكل ما يحدث داخل النادي كما اشار اسطورة الاتحاد أنه من الممكن أن يتولى في الوقت الحالي منصب إداري داخل النادي ولكنه لديه رغبة قوية في رئاسة النادي في المستقبل.

كما أضاف نور أنه يخطط لرئاسة نادي الاتحاد خلال عام ونصف كما أشار إلى تواصله مع رئيس الاتحاد الحالي وامتلاكه دراية لكل ما يحدث داخل جدران النادي.

محمد نور يتحدث عن صفقات الاتحاد

كما تحدث محمد نور عن مدرب الفريق الحالي سييرا الذي طلب مجموعة محددة من الاسماء حتى يستطيع المنافسة على لقب الدوري السعودي كما استبعد العديد من اللاعبين الذين تم التعاقد معهم خلال الفترة الشتوية من الموسم الماضي.

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كما اشار إلى أن اللاعبين المتواجدين في الوقت الحالي داخل صفوف الاتحاد لا يرتقوا للعب لهذا النادي العريق وانه سوف يتم انهاء عقد اللاعب ويلفريد بوني أما باقي اللاعبين فمن الصعب الحكم عليهم في الوقت الراهن.

كما علق على امكانية إنضمام اللاعب الفرنسي جوميز حيث اشار إلى أن اللاعب كان قريب من الانتقال إلى صفوف الاتحاد وأنه حضر أحد الاجتماعات مع رئيس النادي وسامي الجابر رئيس نادي الهلال السابق.

وعن اللاعب الأفضل داخل الدوري السعودي يرى محمد أن عبد الرزاق حمد الله اللاعب المغربي يعد هو الافضل من اللاعبين المحترفين أما عبد الفتاح يسري وسالم الدوسري وسلمان الفرج يعدوا هم الأفضل من اللاعبين السعوديين.

كما تحدث محمد نور عن فهد المولد الذي يرى انه اللاعب الافضل الذي يستحق الحصول على شاره القياده وذلك لروح التي يمتلكها والثقه التي دائمه ما يعرفها في الفريق كما اشار الى ان وجود لاعبين كثيرين من ابناء النادي يرفع الروح القتاليه.