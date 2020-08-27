السعودية | السعودية.. 1019 إصابة جديدة بكورونا و1310 حالات شفاء

شكرا لقرائتكم السعودية.. 1019 إصابة جديدة بكورونا و1310 حالات شفاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، عن تسجيل 1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1310 حالات شفاء، و30 حالة وفاة.
هذا وتسجل السعودية انخفاضا مستمرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، مع ارتفاع ملحوظ في عدد حالات الشفاء.
إلى ذلك، جددت وزارة الصحة التوصية لكل مَنْ يشعر بأعراض الفيروس المستجد التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها الوزارة، أو لمراكز "تأكد" التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر الرقم 920005937، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات كورونا ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
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