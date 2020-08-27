السعودية | السعودية ستشهد قفزة في دور السينما مع نهاية العام

شكرا لقرائتكم السعودية ستشهد قفزة في دور السينما مع نهاية العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف ممثل هيئة الإعلام المرئي والمسموع في السعودية منذر الذكير في حديثه إلى "العربية.نت"، أن السعودية ستشهد قفزة في دور السينما تصل إلى 100% مع نهاية عام 2020، حيث افتتحت، أمس الأربعاء، دور سينما حديثة، في محافظتي الجبيل والأحساء، تحقيقاً لبرنامج جودة الحياة.

وشاهد الحضور مع انطلاقة سينما الأحساء، فيلم "شمس المعارف" في القاعة الكبرى، والذي يروي قصة جيل الشباب السعودي الذي غيّر دخول الإنترنت مجرى حياتهم، في ذروة صناعة المحتوى على الإنترنت.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج جودة الحياة مزروع المزروع، أن "البرامج التي نقدمها ترتكز على نشر أنشطة متنوعة في كافة أنحاء المملكة حيث تعتبر السينما قوة ناعمة تغذي الجانب السياحي والثقافي برسائل إبداعية".

وبين سلطان الحكير أنه سيتم الإعلان عن أهم موقعين جديدين للسينما في السعودية وأكبرها على الإطلاق في الرياض الظهران في شهر سبتمبر لشركة موفي، وستحتوي على جميع التجارب المختلفة.