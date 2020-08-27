بالفيديو.. توقعات بإنخفاض أعداد الطلاب بالمدارس الأهلية بنسبة 50 %

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع خبراء التعليم انخفاض أعداد الطلاب بالمدارس الأهلية بنسبة 50 % لهذا العام الدراسي .
وأرجعوا ذلك إلى قرار وزارتي التعليم والصحة بإقتصار أول 7 أسابيع من الفصل الدراسي الأول بالدراسة عن بعد قابلةً للتمديد إن دعت الحاجة .
وأشاروا أن هذا الوضع يضغط بشدة على إيرادات المدارس الأهلية وشركات التعليم الخاص مما جعلها تخفض رسومها بنسب تتراوح بين 30 إلى 50 % ، وفقاً لـ " الإخبارية "
وتتجه مدارس أخرى إلى تحويل عقود المعلمين للعقود المرنة ، مما يشكل خطر على توطين الوظائف التعليمية بالمدارس الأهلية ويستدعي تدخلاً لحماية القطاع من تلك التحديات .
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