شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. توقعات بإنخفاض أعداد الطلاب بالمدارس الأهلية بنسبة 50 % والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع خبراء التعليم انخفاض أعداد الطلاب بالمدارس الأهلية بنسبة 50 % لهذا العام الدراسي .

وأرجعوا ذلك إلى قرار وزارتي التعليم والصحة بإقتصار أول 7 أسابيع من الفصل الدراسي الأول بالدراسة عن بعد قابلةً للتمديد إن دعت الحاجة .

وأشاروا أن هذا الوضع يضغط بشدة على إيرادات المدارس الأهلية وشركات التعليم الخاص مما جعلها تخفض رسومها بنسب تتراوح بين 30 إلى 50 % ، وفقاً لـ " الإخبارية "

وتتجه مدارس أخرى إلى تحويل عقود المعلمين للعقود المرنة ، مما يشكل خطر على توطين الوظائف التعليمية بالمدارس الأهلية ويستدعي تدخلاً لحماية القطاع من تلك التحديات .