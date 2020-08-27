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شكرا لمتابعة خبر عن صورة قليلة الحدوث لأحوال الطقس في المملكة قبل دقائق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني عن صورة قليلة الحدوث للطقس في المملكة قبل قليل وتحديداً الساعة 2:45 ظهرا .
وجمعت الصورة السحب الرعدية مع الحرارة على عموم المملكة ، حيث أظهرت سحب رعدية على أجزاء من جنوب غرب الجزيرة العربية نواحي جازان وعسير واليمن وأخرى في الجنوب الشرقي من الجزيرة العربية على أجزاء من الأمارت وسلطنة عمان .
كما أظهرت حرارة على عموم المملكة مقبولة من حيث المعدل الى أقل من المعدل السنوي .
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