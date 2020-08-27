شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية على 6 مناطق تستمر لـ 4 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها باحتمالية هطول الأمطار الرعدية على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الرياض والشرقية ومنطقة نجران. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها باحتمالية هطول الأمطار الرعدية على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الرياض والشرقية ومنطقة نجران. كما أوضحت الأرصاد في بيان لها، استمرار فرصة هطول الأمطار على مرتفعات منطقتي عسير وجازان اعتباراً من يوم غدا الجمعة إلى يوم الاثنين القادم .

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