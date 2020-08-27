بالفيديو.. حملة ميدانية مشتركة على منشآت الرياض وضبط 30 مخالفة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت الفرق الرقابية بالهيئة العامة للزكاه والدخل من ضبط 30 مخالفة ضمن الحملة الميدانية المشتركة بمدينة الرياض . تمكنت الفرق الرقابية بالهيئة العامة للزكاه والدخل من ضبط 30 مخالفة ضمن الحملة الميدانية المشتركة بمدينة الرياض . وشملت الحملة 65 منشأة بالتعاون مع وزارت" التجارة والموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ، والداخلية" ، والجمارك السعودية ، واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ، وأمانة منطقة الرياض . وأكدت " الزكاه والدخل " أن أغلب المخالفات عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة ، وعدم وجود أختام ضريبية ، وتم التأكد من تحصيل ضريبة الـ 15 % ، وإتخاذ الإجراءات النظامية مع المخالفين .

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