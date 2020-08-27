شاهد.. صور نادرة لوصول الأمير عبدالله مطار شيفول بأمستردام

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت صور تاريخية نادرة، وصول الأميرعبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود لمطار شيفول بأمستردام. كشفت صور تاريخية نادرة، وصول الأميرعبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود لمطار شيفول بأمستردام. واظهرت الصور إستقبال الأمير عبدالله بمطار شيفول في امستردام بهولندا في زيارة خاصة لمدة ثلاثة، والتي تعود لعام 1966 م.

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