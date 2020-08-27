شكرا لمتابعة خبر عن تحذيرات من خلطات وكريمات التخسيس والتفتيح المجهولة بالأسواق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت مدينة الملك سعود الطبية من الخلطات والكريمات المجهولة التي تدعي تفتيح البشرة والتخسيس .

وأكد الأطباء الإستشاريين بمدينة الملك سعود أن تلك الكريمات يتم خلط مادة الكورتيزون بها ومواد أخرى غير مصرح بها وهي ليست آمنة على البشرة .

كما أكدوا أن تلك الخلطات تسبب مضاعفات خطيرة لجسم وليس للجلد فقط ومنها الضغط والسكري والصدفية ، محذرين من العبارات الدعائية البراقة سواء في التفتيح أو التسمين أو تكبير الخدود وغيرها من هذا القبيل .