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تحذيرات من خلطات وكريمات التخسيس والتفتيح المجهولة بالأسواق

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت مدينة الملك سعود الطبية من الخلطات والكريمات المجهولة التي تدعي تفتيح البشرة والتخسيس .

وأكد الأطباء الإستشاريين بمدينة الملك سعود أن تلك الكريمات يتم خلط مادة الكورتيزون بها ومواد أخرى غير مصرح بها وهي ليست آمنة على البشرة .

كما أكدوا أن تلك الخلطات تسبب مضاعفات خطيرة لجسم وليس للجلد فقط ومنها الضغط والسكري والصدفية ، محذرين من العبارات الدعائية البراقة سواء في التفتيح أو التسمين أو تكبير الخدود وغيرها من هذا القبيل .

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