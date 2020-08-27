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إجراءات يجب اتباعها عند ظهور إصابات بكورونا في مكان العمل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدم المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها دليل التعامل مع الحالات المشتبه أو المؤكد إصابتها بكورونا في أماكن العمل.

ويتضمن الدليل توصيات تخص أماكن العمل فيما يجب القيام به قبل وأثناء وبعد ظهور حالة مؤكدة بين الموظفين في أماكن العمل الحكومية والخاصة.

وأوضح المركز الإجراءات الواجب اتباعها فيما يخص الإصابة بكوفيد-١٩ داخل مقر العمل والتى منها عزل الموظف عن بقية الموظفين في غرفه أو منطقة مخصصة، وإلزام الموظف المريض بارتداء الكمامة القماشية طوال الوقت وتزويده بمطهر الأيدي.

كما أوضح الإجراءات الواجب اتباعها فيما يخص المخالطين لحالة مؤكدة داخل مقر العمل، ومنها فحص المخالط مخبرياً (PCR)، وعزله بالمنزل إلى حين ظهور النتيجة، وغيرها من الإجراءات الموضحة على الرابط التالي : أضغط هنا

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