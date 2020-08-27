شكرا لمتابعة خبر عن الأميرة مضاوي بنت سعود تزور المؤسسات التعليمية في الجوف قبل انطلاق العام الدراسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - هند العتيبي (صدى):

زارت حرم سمو أمير منطقة الجوف صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن اليوم، المؤسسات التعليمية في المنطقة واطلعت على استعدادات جامعة الجوف وإدارة التعليم والكلية التقنية لانطلاقة العام الدراسي الجديد.

واستهلت سموها الزيارة بمجمع كليات البنات بمدينة سكاكا التابع لجامعة الجوف، واطلعت على استعدادات الجامعة لبدء العام الجامعي الجديد 1442هـ ، كمااستمعت لشرح عن مبادرة "غدق المناهل".

واطلعت سموها على استعدادات الكلية التقنية للبنات بمدينة سكاكا, للفصل التدريبي الأول, بعد ذلك زارت المدرسة الابتدائية السادسة عشرة، واستمعت لإيجاز عن استعدادات تعليم المنطقة للعام الدراسي الجديد من خلال منصة مدرستي، واطلعت على موقع روضة افتراضية للأطفال وصفوف الطفولة المبكرة بنين وبنات "أول وثاني وثالث".

كما شاهدت الصفوف العليا بنات وقوائم استلام الكتب الدراسية وفي ختام زيارتهاأعربت عن سعادتها بزيارة صروح العلم والمعرفة، وسرورها بما شاهدته من استعدادات من خلال التعليم عن بُعد لانطلاقة عام جديد، داعيةً الله أن يكون عامًا حافلًا بالخير والإنجازات.

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