«التدريب التقني» تحدد طريقة الدخول على بوابة «البلاك بورد»

أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خطوات الدخول على بوابة التدرب الإلكتروني (البلاك بورد) من خلال الرابط المخصص للبوابة، مشيرة إلى أن اسم المستخدم هو (الرقم التدريبي) للمتدرب، وكلمة المرور هي (رقم الهوية الوطنية – ما لم يتم تغييره سابقًا).

وقالت المؤسسة عبر حسابها على موقع تويتر: «عزيزي المتدرب، عزيزتي المتدربة يمكنكم الوصول لبوابة التدرب الإلكتروني (البلاك بورد)، وذلك من خلال الرابط: http://lms.elearning.edu.sa علما بأن اسم المستخدم هو (رقمك التدريبي) وكلمة المرور هي (رقم الهوية الوطنية -مالم يتم تغييره سابقًا)».

وعقد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أمس اجتماعًا مع رؤساء الجامعات ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لمناقشة استعدادات الجامعات للعام الجامعي الجديد في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا المستجد، وضمان سير العملية التعليمية للطلاب والطالبات.

وأوضح المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي أن الاجتماع ناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والصحية والهندسية والدبلومات التطبيقية؛ لتلبية الاحتياجات الوطنية المتنامية لهذه التخصصات، وتحقيق الكفاية من الكوادر البشرية، إلى جانب استعراض نسب القبول في الجامعات، والطاقة الاستيعابية لكل جامعة.

وناقش الاجتماع خطة توطين برنامج اللغة الإنجليزية للمبتعثين محليًا، الذي شاركت فيه مجموعة من الجامعات؛ بهدف تقديم تعليم متميّز في اللغة الإنجليزية، وزيادة نسبة القبول المباشر في الجامعات العالمية؛ وفق معايير اعتماد الجودة الأكاديمية، وبالتعاون مع مؤسسات دولية.

Advertisements

ويعد «بلاك بورد» من نظم إدارة التعلم الإلكتروني المتكاملة؛ حيث يقوم بإدارة العملية التعليمية بطريقة تزامنية وغير متزامنة، ويتيح بيئة تعلّم آمنة، يقدم المعلمون مقرراتهم ومحاضراتهم من خلال إضافة الوسائط المتعددة (نص، صور، صوت، فيديو، رسوم)، يجتمع فيها المتعلمون لتصفّح المحتوى، بحسب حاجتهم، ويتواصلون في ما بينهم عبر أدوات الاتصال المتعددة.

اقرأ أيضًا:

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني توضح شروط الالتحاق بالكليات التقنية

تكليفات جديدة في «التدريب التقني» بينها 3 قيادات نسائية

"عن بُعد".. التدريب التقني يطلق أكثر من 390 دورة تدريبية مجانية

بعد تعليق الدراسة.. التفاصيل الكاملة لنظام البلاك بورد