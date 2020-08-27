«الخثلان» يعلق على ما قبل وبعد صيام أيام عاشوراء

يوافق السبت القادم
أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان؛ أن سُنَّة عاشوراء هي صيام يومي الجمعة والسبت، أو يومي السبت والأحد.
وقال الخثلان –عبر حسابه على تويتر– إن يوم عاشوراء هذا العام يوافق يوم السبت القادم 10 المحرم 1442هـ (29 أغسطس 2020)، مضيفًا أن السُّنة أن يُصَام معه يوم قبله أو يوم بعده.
وتابع الخثلان قائلًا: «وعلى هذا، فالصيام يكون يومي الجمعة والسبت، أو السبت والأحد. قال رسول الله ﷺ: (صيام عاشوراء أحتسب على الله أن يُكفِّر السنة التي قبله) (رواه مسلم)».
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