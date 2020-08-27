«الغذاء والدواء» تنبِّه إلى الطريقة الصحية لاستخدام قطرات العيون

نبهت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى خطوات وضع قطرات العيون بطريقة صحيحة، موصية بـ 9 خطوات ضرورية على رأسها التأكد من مراعاة تاريخ فتح العبوة وغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون وغلق عبوة القطرة جيدًا واحفظها حسب التعليمات المذكورة في نشرة الدواء.

ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: إنفوجرافًا توعويًا بعنوان (خطوات وضع قطرات العيون) وعلقت عليه قائلة: «يجب مراعاة تاريخ فتح العبوة قبل وضع قطرات العيون»، وجاء به ما يلي:

ــ إذا كنت تستخدم أكثر من نوع من القطرات في نفس الوقت، انتظر لمدة 5 دقائق على الأقل قبل استخدام القطرة الأخرى.

ــ تأكد من تاريخ الصلاحية، مع مراعاة تاريخ فتح عبوة القطرة «يُفضَّل وضع ملصق على العبوة عليه تاريخ الفتح».

ــ اغسل يديك جيدا بالماء والصابون.

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ــ رج عبوة القطرة جيدا قبل فتحها (إذا كان ذلك مذكور عليها).

ــ رفع الرأس إلى الخلف مع النظر إلى أعلى.

ــ اجذب الجفن السفلي برفق إلى الأسفل وضع قطرة واحدة فقط.

ــ احرص على ألا تلامس القطارة عينك أو الرموش، وذلك لمنع انتقال البكتيريا إليها.

ــ أغمض عينيك برفق واضغط بإصبعك على زاوية العين الداخلية لمدة دقيقة.

ــ أغلق عبوة القطرة جيدًا واحفظها حسب التعليمات المذكورة في نشرة الدواء.